تكريم أهالي الشهداء في فعالية طلابية بجامعة النجاح

نظمت الكتل الطلابية في جامعة النجاح بنابلس، اليوم الأحد، فعالية طلابية لتكريم أهالي الشهداء في ساحة الجامعة.

وشارك في الفعالية أمهات الشهداء وعشرات الطلبة، الذين رفعوا رايات فلسطين، وهتفوا للشهداء ودعوا للوحدة الوطنية، ورددوا شعارات: "وحدة وحدة وطنية.. كل القوى الثورية"، "من النجاح طلع القرار.. حط الحبة ببيت النار"، و"يا أم الشهيد نيالك.. يا ريت أمي بدالك".

ورحب المنظمون والطلبة المشاركون بأمهات الشهداء بالهتافات وأصوات التكبير، وعلى رأسهن والدة الشهيد جميل العموري من جنين.

وخلال كلمة لوالدة الشهيد يوسف صبح المحتجز جثمانه لدى الاحتلال الإسرائيلي، قالت: "كنت أتكلم معه بأنه أنت وحيد أمك وفي غيرك يقاوم المحتل، فرد علي: أنا صحيح وحيد أمي ولكن فلسطين بتستاهل".

وأضافت والدة الشهيد: "يوسف ورفاقه المحتجزة جثامينهم بيستاهلوا منكم توقفوا معنا، وبيستاهلوا منكم تضموا صوتكم النا، وتطالبوا بجثامين أبنائنا".

وبكلمات مؤثرة غلبتها الدموع تابعت: "لما تفتحوا ثلاجاتكم تذكروا يوسف وأصحاب يوسف".

وأردفت: "لازم نتخلص من الوجع والقهر، ولن نتخلص منه إلا بوقفتكم وعندما نكون يد واحدة وقلب واحد ضد الاحتلال، وحينها سنسترد جثامين أبنائنا".

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي كان آخرها استشهاد الشاب مصعب محمد نفل (١٨ عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال مساء أمس.

كما استشهد الأسبوع الماضي 9 مواطنين بمناطق متفرقة، وشهد شهر أكتوبر الماضي (3665) انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه، استشهد خلالها (30) مواطنًا بينهم (5) أطفال.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز نحو 115 جثمان شهيد وشهيدة في ثلاجاتها ومقابر الأرقام، منذ اندلاع انتفاضة القدس عام2015م، وسلّمت جثمان الشهيدة مي عفانة قبل شهرين، والتي ارتقت بعدما أطلق عليها جيش الاحتلال النار بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن.

المصدر / فلسطين أون لاين