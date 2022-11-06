كتائب القسام تزف قائدًا تُوفي بعد صراع مع المرض

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، قائدا توفي بعد صراع مع المرض من مدينة غزة.

وقالت الكتائب في تصريح لها، اليوم الأحد: "بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين، تزف الكتائب إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين: القائد القسامي علي حسني حسن عرفة "أبو حسني (49 عاماً) من مسجد بئر السبع في حي الشيخ رضوان بغزة".

وأكدت أن القائد عرفة مضى إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين