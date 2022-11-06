موقع عبري يكشف عن أول الدول العربية المهنّئة بفوز نتنياهو

كشف موقع عبري إخباري إلكتروني، عن أول الدول العربية التي هنّأت زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بفوزه بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال موقع "كيباة"، إنه بعد "الانتصار التاريخي لنتنياهو في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، بدأت التهاني وردود الفعل تتدفق".

لقد تابع العالم نظام الانتخابات في (إسرائيل) وبعد فوز اليمين، وقد أصدرت البحرين، أمس السبت، برقية تهنئة بمناسبة فوز نتنياهو.

ونقل الموقع نص برقية التهنئة البحرينية التي جاءت على لسان المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، خالد بن أحمد، قائلا فيها "البحرين ستستمر في بناء علاقتها مع (إسرائيل) بعد فوز رئيس الوزراء السابق نتنياهو وحلفائه اليمينيين في الانتخابات كان انتصاره طبيعيا ومتوقعا".

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وحول الدول الأولى عالميا، كان الأول في هذا السياق هو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وقد كتب أوربان على تويتر في أثناء نشره صورة لنفسه وهو يحمل السيرة الذاتية الجديدة لنتنياهو: "نصرا كبيرا" "الأوقات الصعبة تحتاج قادة أقوياء، أهلا بكم من جديد".

كما وجّه رئيس وزراء الهند التهاني لنتنياهو والمزيد بالعبرية: "مبروك يا صديقي نتنياهو نجاحك في الانتخابات".

وفازت كتلة نتنياهو، بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء.

وحصل الائتلاف اليميني الذي يقوده على 64 مقعدا من مقاعد "الكنيست" البالغة 120.

وتربط دولة الاحتلال علاقة تطبيع مع البحرين، والتي جرت برعاية أمريكية، ضمن ما يسمى اتفاقات "أبرهام"، وهو ما تعدّه الأوساط الشعبية البحرينية والفلسطينية بأنه طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية، بما يحقق من مكاسب للاحتلال، وضوء أخضر للأخير في استباحة دماء الفلسطينيين والاستيلاء على مقدّساتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين