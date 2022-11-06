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أربعة أسرى يدخلون سنوات جديدة في سجون الاحتلال

06 نوفمبر 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل أربعة أسرى فلسطينيين اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد سنوات من الاعتقال على خلفية عملهم المقاوم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان مكتوب، أن الأسير علاء الدين عيد غنيم (39 عاماً)، من نابلس، دخل عامه الـ16 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6 نوفمبر2007م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

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وفي سياق متصل، دخل الأسير هيثم عزات عبد الله صالحية (40 عاماً)، من رام الله، عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

ونفّذ صالحية عملية فدائية قُتل خلالها مستوطن، حيث تعرّض لتحقيق قاسٍ لأكثر من 3 أشهر متواصلة، وبعد انتهاء فترة التحقيق تم نقله إلى العزل الانفرادي الذي استمر 3 سنوات متتالية في عزل بئر السبع وعزل عسقلان ونفحة.

أما الأسير عيسى عثمان تكروري (39 عاماً)، من أريحا، فدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

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ومن القدس المحتلة، دخل الأسير المقدسي إبراهيم علي النتشة (27 عامًا) عامه الاعتقالي التاسع على التوالي داخل سجون الاحتلال، حيث كان قد اُعتقل بتاريخ 6/11/2014 ووجّهت له محكمة الاحتلال تهمة الدفاع عن المسجد الأقصى، وتصديه للمقتحمين.

ويُعرف إبراهيم في صفوف المقدسين باسم ( بيليه)، تعرّض خلال مسيرته الاعتقالية للعديد من الإجراءات العقابية الظالمة على يد إدارة السجون بسبب مواقفه المؤازرة لحقوق الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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