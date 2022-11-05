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مؤسسة قطر توفر خدمة الوصف الصوتي للمكفوفين وضعاف البصر خلال مونديال قطر

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مؤسسة قطر توفر خدمة الوصف الصوتي للمكفوفين وضعاف البصر خلال مونديال قطر

05 نوفمبر 2022 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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كشفت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن توفير خدمات الوصف الصوتي للمكفوفين وضعاف البصر في الحفلين الافتتاحي والختامي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك عن طريق فريق من قسم الترجمة السمعية والبصرية التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة.

وتماشيا مع التزام مؤسسة قطر بإتاحة الشمولية والوصول الميسر ضمن مهامها الرئيسية، وفي إطار دعمها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، سيتم تقديم هذه الخدمات أيضا خلال المباريات على مدار البطولة، وذلك بعد تقديمها بنجاح للمرة الأولى خلال بطولة كأس العرب.

ومن المقرر أن يشارك أربعة معلقين من طلاب وخريجي برنامج ماجستير الآداب في الترجمة السمعية والبصرية بجامعة حمد بن خليفة، باللغتين العربية والإنجليزية، خلال الحفلين الافتتاحي والختامي للبطولة، في حين سيشارك 19 معلقا في تقديم هذه الخدمة خلال مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويتضمن الوصف الصوتي لمباريات كرة القدم استعراضا دقيقا لكل التفاصيل في الاستاد، بحيث لا يقتصر ذلك على اتجاهات كرة القدم وحركة اللاعبين فقط، بل يتناغم مع كل الأصوات في الاستاد، لخلق صورة متكاملة تمكن المشجعين المكفوفين وضعاف البصر من الانغماس في التجربة ومعايشة المشهد بكل تفاصيله.

تمكين جميع الأفراد

وقالت مشاعل حسن النعيمي الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية في مؤسسة قطر: إن الدعم الذي تقدمه المؤسسة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر المبادرات والفعاليات والابتكارات المتنوعة يعكس التزامها بإتاحة الوصول الميسر والشمولية؛ من أجل تمكين جميع الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات والثقافات وغيرها من الاعتبارات ليكونوا جزءا من الحدث الرياضي الأكبر في العالم والاستمتاع به.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل محمد المالكي، العميد المؤسس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، أن رؤية الكلية منذ تأسيسها استندت إلى إثراء المجتمعات في قطر وخارجها من خلال تقديم تجارب تعليمية متعددة التخصصات تتيح للمجتمع الأكاديمي فرصا للشراكات البناءة والتجارب البحثية المبتكرة.

وسيتمكن المشجعون كافة من الوصول إلى خدمات الوصف الصوتي خلال الحفلين الافتتاحي والختامي والبطولة، وخدمات التعليق الوصفي السمعي على مباريات كرة القدم من خلال تطبيق إلكتروني، يمكن تحميله عبر متجري "أبل ستور" و"جوجل بلاي".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #كأس العالم #مونديال قطر

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