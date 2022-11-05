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الشعبيّة تدين اعتقال عمر عساف وتدعو إلى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات

05 نوفمبر 2022 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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عضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على اعتقال عضو التجمّع الوطني الديمقراطي عمر عساف، داعيةً إلى وقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وقمع الحريات.

واعتبرت الجبهة، أنّ الاعتقال السياسي وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من قِبل السلطة وأجهزتها الأمنيّة تعدٍ صريح على الحقوق التي يكفلها القانون.

وختمت الجبهة تصريحها، مُؤكدةً أنّ حرية الرأي والتعبير يجب أن تظل مكفولة ومصانة ولا يجب المساس بها وفقًا لقوانين وتشريعات وأخلاقيات شعبنا، وأنّ من يُواصل قمع هذه الحريات يضع نفسه بالنقيض من ذلك.

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#فلسطين #أمن السلطة #عمر عساف #الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين

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