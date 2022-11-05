فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المؤتمر الشعبي" يدين بشدة اعتقال السلطة لمنسقه عمر عساف

5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أمن السلطة في رام الله يختطف الناشط السياسي عمر عساف

صرصور: تنصيب عباس نفسه رئيسًا للقضاء تجاوزٌ للخطوط الحمراء

مع قرب مشاركتها في مونديال قطر.. هذه بطاقة منتخب الأرجنتين

اقتصاديون: البنوك الصغيرة مجبرة على الاندماج أو تغيير برامجها للبقاء

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله في القدس المحتلة

9 شهداء ومقتل مستوطن وإصابة21 جنديًّا ومستوطنًا في أسبوع

المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون يعقد اليوم

الكشفُ عن هوية ضابط بمخابرات السلطة سلّم مقاومين للاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"المؤتمر الشعبي" يدين بشدة اعتقال السلطة لمنسقه عمر عساف

05 نوفمبر 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
...
المنسق الشعبي الفلسطيني

أدان المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الضفة عمر عساف، واحتجاز الصحفيين والتواجد المكثف قرب موقع المؤتمر في محاولة لمنع انعقاده الأمر الذي يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بعيداً عن تسلط الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار الوطني لاسيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المؤتمر في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم السبت بضرورة إطلاق سراح منسق اللجنة التحضيرية عمر عساف، مؤكدا عزمه على المضي قدما في الضغط من أجل حشد الشعب الفلسطيني بكل قواه وأطيافه من أجل انتزاع حق الأجيال في انتخاب من يمثلها في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بما يضمن قيادة المشروع الوطني نحو بر الأمان.

اقرأيضا:  أمن السلطة في رام الله يختطف الناشط السياسي عمر عساف

وجدد المؤتمر الشعبي الفلسطيني دعوته للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده لدعم وإسناد مطالب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وعدم السماح باستمرار حالة الاهتراء والشيخوخة والترهل التي مست المنظمة بكل مؤسساتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#عمر عساف #أجهزة أمن السلطة #اختطاف عمر عساف #المؤتمر الشعبي الفلسطيني #اعتقال عمر عساف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة