الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله في القدس المحتلة

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مواطناً على هدم منزله في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن حمزة عبد الجواد على هدم منزله ذاتيا في منطقة ضاحية السلام بحجة البناء دون ترخيص.

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وقال عبد الجواد: إن "قوات الاحتلال أجبرته قسراً على هدم منزله ومساحته 200 متراً مربعاً، بعد أن كلفه نحو 200 ألف شيقل".

وأضاف: إن "قوات الاحتلال قد هددته بالحاق الضرر بمنزل عائلته، وتغريمه بمبلغ 100 ألف شيقل، في حال رفض هدم المنزل ذاتياً".

وتعاني مدينة القدس المحتلة من هجمة شرسة من قبل بلدية الاحتلال الإسرائيلي، حيث تصدر قرارات واسعة بهدم المنازل، لتفريغ الفلسطينيين من المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين