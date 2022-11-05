6 فوائد للحمضيات وفصل الشتاء.. تعرف عليها

يكثر تناول الحمضيات خلال فصل الشتاء نظرا لفوائدها العديدة في مواجهة أمراض المواسم الباردة وغناها بكثير من الفيتامينات والعناصر التي تقوي المناعة.

وقالت اختصاصية التغذية والحمية دينا بي ديلي، إن موسم الحمضيات يبدأ في العادة منذ منتصف الخريف حتى آخر أيام الشتاء.

وأضافت، بي ديلي أن موسم الشتاء يجلب الطقس البارد والأمطار والثلوج، إضافة إلى الفواكه والحمضيات والخضروات المميزة التي تحتوي على فيتاميني "C" و"B".

وقالت، بي ديلي إن أهم الحمضيات التي تظهر في الشتاء هي الليمون والبرتقال والغريب فروت والبوملي واليوسفي، التي تعزز صحة الإنسان وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض.

وتقدم اختصاصية التغذية والحمية فيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بالحمضيات والليمون

تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض والفيروسات التي تهاجم الجسم

تنتشر في فصل الشتاء نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها، ولذلك فإن الحمضيات تعمل على تقوية جهاز المناعة وتقي الجسم من الفيروسات.

وينصح بشرب شاي زهر الليمون الدافئ مع ملعقة من العسل كمساعد للتعامل مع النزلات والتهاب الشعب الهوائية، لاحتوائهما على فيتامين "سي".

المحافظة على صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الالتهابات والعدوى

تعمل الحمضيات ومنها الليمون على تنظيم الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنها تحتوي على 22 من مضادات الأكسدة التي تقلل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

يعتبر الليمون منشطا للكبد، كما أنه يساعد على حمايته.

تمتاز الحمضيات بقلة السعرات الحرارية ووفرة الألياف، وينصح بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وتناوله قبل الطعام.

إن احتواء الليمون على نسبة عالية من فيتامين "سي" يجعله من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الطفرات المسببة لأعراض الشيخوخة المختلفة.

تحتوي الحمضيات على الماء وتساعد في الترطيب، كما أن تناولها باستمرار يساعد على تعزيز نمو الأظافر وتقوية جذور الشعر.

وإلى جانب الفوائد تنبه خبيرة التغذية والحمية بي ديلي إلى أن هناك مضاعفات صحية تصاحب بعض الحمضيات، مثل تسببها باضطرابات هضمية والإسهال وألم البطن بسبب احتوائها على كمية عالية نسبيا من الألياف.

ويمكن أن يسبب الشعور بحرقة في المعدة لدى بعض الأشخاص، كما أن هناك تفاعلات سلبية مع بعض أنواع الأدوية، فإذا كان الشخص يتناول أدوية يجب عليه أن يستشير طبيبه، خاصة قبل تناول الغريب فروت.

المصدر / وكالات