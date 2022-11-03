الكتلة الإسلامية تنعى الشهيد عامر حلبية وتشيد بعمليته البطولية

نعت الكتلة الإسلامية الشهيد عامر حسام حلبية، الطالب بكلية الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت، والذي ارتقى بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة اليوم الخميس.

وأسفرت عملية الطعن عن إصابة 3 من جنود الاحتلال، بالقرب من باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقالت الكتلة الإسلامية في بيان النعي :"لقد كان شهيدنا رحمه الله تعالى أحد كوادر الحركة الطلابية النشطة ومن العاملين لخدمة دين الله تعالى والوطن".

وأضافت "ها نحن إذ ننعى شهيدنا المقدام لنهنئ عائلته الكريمة على ما قدم من خدمة لله وللوطن مؤكدين بأن طريق الشهادة لا تزيد الرجال إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة درب التحرير وطرد المحتل عن أرضنا ".

المصدر / فلسطين أون لاين