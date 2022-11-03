إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ

أُصيب 3 جنود إسرائيليين في عملية طعن بطولية في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا بالقرب من باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقال الإعلام العبري إن ثلاثة عناصر من جنود الاحتلال أصيبوا في عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وذكر الإعلام العبري أن منفذ عملية الطعن من بيت حنينا بالقدس، واستشهد بعد إصابته إصابة حرجة.

يتبع..

شاهد| لحظة نقل أحد المصابين في عملية الطعن قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/tCsvBeOoDm — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 3, 2022

تغطية صحفية : "لحظات استنفار قوات الاحتلال بالأقصى عقب سماع صوت إطلاق نار قرب باب المجلس" pic.twitter.com/oEuks7BwJT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

شاهد| قوات الاحتلال تغلق كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد إطلاق النار على أحد الشبان قرب باب المجلس pic.twitter.com/D0h19kgZwA — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 3, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين