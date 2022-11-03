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بالفيديو إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ

03 نوفمبر 2022 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن في القدس

أُصيب 3 جنود إسرائيليين في عملية طعن بطولية في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا بالقرب من باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقال الإعلام العبري إن ثلاثة عناصر من جنود الاحتلال أصيبوا في عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وذكر الإعلام العبري أن منفذ عملية الطعن من بيت حنينا بالقدس، واستشهد بعد إصابته إصابة حرجة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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