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"حماس": أي حكومة قادمة هي نتاج مشروع إسرائيلي محتل على أرضنا الفلسطينية

03 نوفمبر 2022 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكدت  حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أنها لا تُعول على أي حكومة مقبلة للاحتلال الإسرائيلي ولا على هوية رئيس حكومة، مشددة على أن "أي حكومة قادمة هي نتاج مشروع إسرائيلي محتل على أرضنا الفلسطينية".

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وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، خلال تصريح صحفي، معقباً على احتمالية عودة زعيم حزب (الليكود) اليميني بنيامين نتنياهو، إلى رئاسة وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: إن "كل وزراء الاحتلال وقادة الاحتلال هم قادة مجرمون وأيديهم مُلطخة بدماء شعبنا الفلسطيني وليس أمام شعبنا من خيارٍ أمثل وأنجع إلا مقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي بجميع مكوناته".

ولفت إلى أن: "ميول الاحتلال واتجاهات الاحتلال ومجتمعه الصهيوني إلى مزيد من التطرف لن يقابَل إلا بصمود أسطوري من شعبنا الفلسطيني وبسالة أشد من المقاومة الفلسطينية حتى كنسه عن الأراضي المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نتنياهو #الانتخابات الإسرائيلية #مشروع إسرائيلي محتل

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