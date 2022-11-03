فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد مرور 38 عامًا على حبسه.. رجل يحصل على البراءة بشكل مفاجئ

تفاصيل الرسالة التي وجهها مؤسس "تليغرام" لشركة آبل

مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال شمال جنين

مدرب بلجيكا يعلق على وزن هازارد قبل انطلاق مونديال قطر

الجامعة العربية تدعم قطر لاستضافة كأس العالم وتستنكر حملة "التشويش"

إصابة مهاجم منتخب ألمانيا قبل 3 أسابيع من انطلاق كأس العالم

أعضاء كونغرس يطالبون بعدم إدراج (إسرائيل) ضمن اتفاقية "الإعفاء من التأشيرة"

فوز جديد للأهلي وأول تعادل للزمالك في الدوري المصري

"الإعلامي الحكومي" يُنظم جلسة لعرض كتاب "أوبر لين"

أكبر مدرب في مونديال قطر.. فان غال يحلم بأول تتويج لمنتخب هولندا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال شمال جنين

03 نوفمبر 2022 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
...

أطلق مقاومون فلسطينيون، الأربعاء، النار صوب حاجز الجلمة الإسرائيلي شمال مدينة جنين في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين بوابل كثيف من الرصاص، بينما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها اقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال، بينما يتصدى لهم المقاومين بالاشتباكات والعبوات المتفجرة.

يُشار إلى أن مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهد عمليات بطولية متصاعدة ضد الاحتلال، بسبب المضايقات والاستفزازات التي يتسبب لها المستوطنين بحق المواطنين واقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل متواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الضفة #جنين #المستوطنين #مقاومون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة