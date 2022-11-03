مقاومون يطلقون النار صوب حاجز للاحتلال شمال جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، الأربعاء، النار صوب حاجز الجلمة الإسرائيلي شمال مدينة جنين في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا حاجز الجلمة الاحتلالي شمال جنين بوابل كثيف من الرصاص، بينما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها اقتحامات مستمرة لقوات الاحتلال، بينما يتصدى لهم المقاومين بالاشتباكات والعبوات المتفجرة.

يُشار إلى أن مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهد عمليات بطولية متصاعدة ضد الاحتلال، بسبب المضايقات والاستفزازات التي يتسبب لها المستوطنين بحق المواطنين واقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل متواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين