إعلام الإدارية العامة في "حماس" يبحث التعاون المشترك مع مؤسسات إعلامية

زار وفد إعلامي من مكتب إعلام الإدارية العامة بحركة "حماس" بقطاع غزة عدد من المؤسسات الإعلامية لبحث التعاون المشترك بينهما.

وضم الوفد د.محمد أبو عون مدير إعلام الإدارية ولفيف من الزملاء الإعلاميين مسؤولي الملفات والمناطق.

وزار الوفد كلاً من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا وصحيفة فلسطين المحلية بمكاتبهم بمدينة غزة.

وكان في استقبال الوفد الزائر الأستاذ محمد ابو قمر مدير وكالة صفا والأستاذ رامي خريس رئيس تحرير صحيفة فلسطين وعدد من العاملين في المؤسستين.

وتخلل الزيارات حديث عن آليات التعاون المشترك بين إعلام الإدارية العامة والمؤسسات الإعلامية وكيفية توسيع مستوى النشر وتبادل الخبرات.

وفي نهاية الزيارات قدم وفد إعلام الادارية العامة درع شكر وتقدير للمؤسسات الإعلامية لدورها الإعلامي الكبير في خدمة القضايا الوطنية.











المصدر / فلسطين أون لاين