 استعدادات بغزة لإطلاق مشروع تكريم الأُسر الحافظة للقرآن

غزة/ محمد الصفدي:

تستعد دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة لإطلاق مشروع تكريم الأسر الحافظة القرآن الكريم، مطلع العام القادم.

وقال المدير العام للدار بلال عماد لصحيفة "فلسطين": "إن حفظ القرآن الكريم أصبح ثقافة سائدة في قطاع غزة، لذلك من باب التشجيع لحفظ كتاب الله وزيادة إقبال الناس على القرآن وحفظه نستعد لتكريم هذه الأسر".

وأضاف أن الأسر التي سيتم تكريمها يجب أن يكون عدد أبنائها حافظي القرآن 4 أفراد فما فوق.

وبيّن أن الدار قبل عدة أعوام كرّمت 60 عائلة قرآنية في محافظة رفح، مشيرًا إلى أن عدد الأسر التي تحفظ القرآن الكريم في قطاع غزة يصل إلى ما يقارب 500 أسرة.

وذكر عماد أن دار القرآن الكريم والسنة تتجهز لتخريج ما يقرب من ألف حافظ وحافظة لكتاب الله ضمن احتفال كبير في قطاع غزة بعد إتمام الاستعدادات النهائية.