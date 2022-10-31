تعرف على النادي الجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لديه خطة بشأن مستقبله مع قرب رحيله عن فريقه الحالي في الانتقالات الشتوية.

ولا يعيش رونالدو أفضل أيامه منذ نهاية الموسم الماضي 2021-2022، حيث مرَّ بسلسلة من المواقف الصعبة، بدأت في الصيف عندما طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد، الذي فشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا، وآخرها اعترافه بأن عودته إلى "الشياطين الحمر" كانت بمثابة "الكارثة".

وأسالت هذه التطورات الأخيرة، كثيراً من الحبر في وسائل الإعلام، حول مستقبل "صاروخ ماديرا"، والتي تسعى لمعرفة القرار النهائي للنجم البرتغالي.

النادي الجديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وتعتقد صحيفة ماركا الاسبانية أن فرص بقاء كريستيانو في مانشستر يونايتد بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022، تبدو ضئيلة.

وذهبت إلى أبعد من ذلك حين قالت إن "الدون" سيعود إلى الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية في كرة القدم، وهو سبورتنغ لشبونة.

واستندت الصحيفة في كلامها، إلى أن القصر الذي اشتراه رونالدو مؤخرا في البرتغال تبلغ مساحته 2720 متراً، يقع على بعد 40 دقيقة فقط من العاصمة البرتغالية لشبونة، وهو الأمر الذي عزّز هذه الفرضية.

وعلى الرغم من رغبة كريستيانو في الانتقال إلى فريق كبير، فإن الأندية أدارت ظهرها له، خاصة مع تقدمه في السن (37 عاماً) ومطالباته المادية الكبيرة، فضلاً عن هبوط مستواه، وهو ما تؤكده الأرقام منذ بداية الموسم 2022-2023.

وترى "ماركا" أن جميع هذه العوامل تُجبر كريستيانو رونالدو على القبول بالأمر الواقع، واللعب لفريق "أقل" من الأسماء الكبيرة، وهو سبورتنغ لشبونة.

المصدر / وكالات