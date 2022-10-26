فيديو جديد يكشف لحظة رفض رونالدو المشاركة بديلاً أمام توتنهام

أظهر مقطع فيديو جديد لحظة اندلاع الأزمة بين كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ومدربه إريك تن هاغ، ورفض النجم البرتغالي تحضير نفسه للمشاركة كبديل في مباراة توتنهام.

ونشر صحف انجليزية عبر مواقعها الإلكترونية فيديو للحظة رفض كريستيانو رونالدو طلب المدرب إيريك تين هاغ بالاستعداد للنزول بديلا أواخر المباراة.

واحتفظ المدرب الهولندي باللاعب المخضرم على دكة البدلاء، لكن الجميع تفاجأ برونالدو يغادر الملعب قبل انتهاء المباراة المهمة، ما خلق تكهنات حول انزعاجه من عدم الدفع به.

وكشف إيريك تين هاغ لاحقا أن كريستيانو رونالدو رفض النزول بديلا في نهاية المباراة، وهو ما أكدته اللقطات التي نشرت مؤخرا.

وبحسب ما يظهر الفيديو، توجه تين هاغ ناحية رونالدو وطالبه بالإحماء لكن اللاعب أشار بعلامة الرفض قبل أن ينزل من مقعده على دكة البدلاء ويتحرك على خطوط الملعب ثم المغادرة مباشرو إلى غرف خلع الملابس.

وعاقب تين هاغ رونالدو بالتدرب منفردا، ثم استبعده من مباراة الفريق أمام تشيلسي، قبل أن يقرر إعادته مجددا لقائمة الفريق أمام شيريف في مسابقة الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من إصرار تين هاغ المعلن على الاحتفاظ بكريستيانو رونالدو يبدو أن خروج اللاعب من أولد ترافورد يناير المقبل أمرا منطقيا في ظل العلاقة المتوترة للغاية بين المدرب واللاعب.

المصدر / وكالات