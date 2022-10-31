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إصابة جديدة قد تحرم لوكاكو من المشاركة في مونديال قطر

31 أكتوبر 2022 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
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إصابة جديدة قد تحرم لوكاكو من المشاركة في مونديال قطر

تعرّض المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو  لـ"إجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الايسر" قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وبعد أسبوع على عودته الى الملاعب، وفق ما أعلن ناديه إنتر الايطالي الاثنين.

وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية آب/أغسطس بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود خلال الفوز 4-صفر ضد فيكتوريا بيلزن التشيكي الاسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفًا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.

قال إنتر إن المهاجم البالغ 29 عامًا سيخضع "لإعادة التقييم في الأيام المقبلة".

وسيغيب بالتالي لوكاكو عن مباراة إنتر ومضيفه بايرن ميونيخ الثلاثاء في دوري الابطال، علمًا أن المباراة ستكون هامشية كون الفريقين ضمنا تأهلهما الى ثمن النهائي ولا مجال للفريق الايطالي باحتلال الصدارة.

وتحوم الشكوك أيضًا حول مشاركته في قمة "دربي ديطاليا" ضد يوفنتوس في الدوري الاحد المقبل في تورينو.

وشارك لوكاكو بديلا في الفوز 3-صفر على سمبدوريا في "سيري أ" السبت.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #لوكاكو #منتخب بلجيكا

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