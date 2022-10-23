من المقرر أن تكون النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات والتي تتنافس عليها المنتخبات الوطنية في قطر للعام 2022.

ستستضيف قطر المونديال في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وهي أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

مونديال قطر أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو "فصل الصيف"، وذلك بعد الاتفاق على أن يكون تاريخها 20 نوفمبر بسبب الحر الشديد والحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022، وهو اليوم الوطني لقطر.

المصدر / وكالات