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بوغبا يبتعد عن كأس العالم.. تطور جديد يهدّد أحلام نجم منتخب فرنسا

31 أكتوبر 2022 . الساعة 19:03 بتوقيت القدس
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بوغبا يبتعد عن كأس العالم.. تطور جديد يهدد أحلام نجم منتخب فرنسا

باتت مشاركة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مع بلاده في مونديال قطر 2022 أكثر تعقيداً، وذلك بعد تعرضه لإصابة جديدة هذه المرة في الفخذ ما سيؤجل عودته إلى الملاعب مع فريقه يوفنتوس، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية عدة.

وسيبتعد بوغبا عن التمارين لمدة 10 أيام، أي حتى موعد إعلان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان عن تشكيلة أبطال العالم لمونديال قطر الذي ينطلق في العشرين من الشهر المقبل، ما يجعل تواجده مع "الديوك" صعباً للغاية لاسيما أنه لم يخض أي مباراة رسمية منذ ستة أشهر.

وعاود بوغبا مؤخراً تمارينه الجماعية مع فريقه الجديد-القديم يوفنتوس الذي لم يخض معه أي مباراة رسمية منذ عودته إليه هذا الصيف قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي في صفقة انتقال حر.

ولم يحدد يوفنتوس أي موعد لعودة الفرنسي البالغ 29 عاماً والفائز بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده.

وفي وقت تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن إمكانية رؤيته في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشهر الحالي أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر، استبعد مدرب "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري الجمعة أن يلعب بوغبا أي مباراة مع عملاق تورينو قبل مونديال قطر.

وكان ديشان صرّح لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن "الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن استدعي لاعباً غير قادر على اللعب في بداية البطولة (المونديال)"، لكنه أبقى "الباب مفتوحاً" مع الأمل بأن يتمكن بوغبا من "اللعب قبل البطولة العالمية" لأنه "يعاني من نقص مقارنة مع الآخرين".

ويُعلن ديشان الذي خسر خدمات لاعب وسط تشلسي الإنكليزي نغولو كونتي بسبب الإصابة، عن تشكيلته للنهائيات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى في 22 منه ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الثلاثين منه.

ووجد بوغبا نفسه مجبراً على إجراء الجراحة من أجل إزالة الغضروف في ركبته اليمنى بعدما رفض اللجوء إليها مطلع آب/أغسطس الماضي، مفضلاً العلاج المحافظ من دون أن يعطي ذلك النتيجة المرجوة.

المصدر / وكالات
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