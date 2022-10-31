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الحكومة الهندية تقدّم 2.5 مليون دولار لـ"أونروا"

31 أكتوبر 2022 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
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قدمت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، 2.5 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".

وجاءت هذه المساهمة لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وجرى تسليم المساهمة المالية، وهي الدفعة الثانية من مساهمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أميركي للسنة المالية 2022-2023، بمقر الممثلية الهندية برام الله، لمسؤولة علاقات المانحين والمشاريع المساعدة بدائرة العلاقات الخارجية في "أونروا" سوران وو.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الهند #رام الله #أونروا

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