دعوات لوقفة اليوم برام الله رفضاً للاعتقال السياسي وملاحقة طلبة بيرزيت

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ومجلس طلبة بيرزيت، للمشاركة في وقفة رافضة للاعتقال السياسي مساء اليوم الإثنين وسط رام الله.

وأوضح أهالي المعتقلين أن الوقفة ستكون الساعة الرابعة عصراً على دوار المنارة وسط رام الله، بمشاركة ذوي المعتقلين وطلبة من جامعة بيرزيت.

وتأتي الوقفة احتجاجاً على اعتقال أجهزة السلطة يوم أمس عدداً من طلاب جامعة بيرزيت، وأعضاء مجلس طلبتها.

وأعلن مجلس طلبة جامعة بيرزيت بدء اعتصام مفتوح داخل الجامعة حتى الإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون أجهزة أمن السلطة.

ودعا رئيس المجلس يحيى القاروط خلال وقفة للأطر الطلابية في بيرزيت اليوم الإثنين، جموع الطلبة والمواطنين إلى أوسع مشاركة في الفعاليات الرافضة للاعتقال السياسي، والمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين.

وطالب القاروط إدارة بيرزيت بأن تكون الحاضنة الأقوى لأبنائها، وأن تقف في وجه الظلم والظالمين، وكف أيدي السلطة عن طلاب الجامعة.

كما ذكر بمعاناة الطالب قسام حمايل المعتقل لدى أجهزة السلطة منذ 5 أشهر ومضرب عن الطعام منذ 36 يوماً.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة يوم أمس مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت وهم سكرتير لجنة العمل التعاوني في مجلس الطلبة محمود نخلة، وممثلي الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد وإبراهيم بني عودة، إضافة لمواصلة اعتقال عضو مؤتمر مجلس الطلبة الطالب قسام حمايل.

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وبعد وقفة احتجاجية في رام الله اعتقلت أجهزة السلطة عضوي مؤتمر مجلس الطلبة عبد الغني فارس وحاتم حمدان، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

كما اعتقلت ذات الأجهزة كلا من عمرو الطويل وعبيدة قطوسة، بعد استدعائهم للمقابلة والتحقيق.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال أكثر من 40 مواطناً على خلفية سياسية، 5 منهم منذ نحو 150 يوماً.

ويواصل 4 معتقلين سياسيين الإضراب عن الطعام منذ 36 يوماً في ظروف سيئة، حيث لا يقوون على الوقوف ويتقيئ بعضهم الدم.

والمعتقلون الخمسة على خلفية ما تعرف بقضية “منجرة بيتونيا”، هم أحمد هريش وجهاد وهدان وخالد نوابيت وقسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم أسرى محررون.

المصدر / فلسطين أون لاين