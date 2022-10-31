إضرابٌ شاملٌ في العيزرية حدادًا على روح الشهيد بركات عودة

عمّ اليوم الإثنين الإضراب الشامل ببلدة العيزرية، في القدس المحتلة، حدادا على روح الشهيد بركات عوجة، شمل مناحي الحياة التجارية والتعليمية في البلدة.

ومن أمام منزل الشهيد بركات عودة في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، تجمع المواطنون لمؤازرة عائلة الشهيد واحتفاء بالبطولة التي أظهرها بتنفيذه عملية دهس قرب أريحا.

وانطلقت مسيرة شبابية صوب منزل الشهيد وسط هتافات للمقاومة، ومشيدة بعملية الشهيد عودة.

وأظهر أهالي العيزرية التزاماً كاملاً بالإضراب، تلبية لدعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وكانت البلدة قد شهدت يوم أمس مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مقبرة البلدة عقب الإعلان عن استشهاد بركات عوجة.

وكان الشهيد بركات (49 عاماً) يعمل سائق أجرة وكثيراً ما يمر بطريق أريحا والأغوار حيث نفّذ عملية الدهس.

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ورغم أن الشهيد بركات عودة لديه أسرة وسبعة أبناء عدد منهم يدرسون في الجامعات، إلا أنه آثر إيصال رسالة للاحتلال برفض الاعتداءات والانتهاكات بحق الأرض والمقدسات.

وقال شقيق الشهيد بركات إنه إنسان طبيعي ومعروف في العيزرية بالعطاء وانتمائه والتزامه بالدين والصلاة في المسجد الأقصى.

وزفّت حركة "حماس" إلى جماهير الشهيد المجاهد البطل بركات موسى عودة، الذي ارتقى بعد تنفيذ عملية دهس بطولية مزدوجة، في منطقة الأغوار بالقرب من أريحا.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إنّ الشهيد البطل بركات عودة يؤكد من خلال عمليته الجريئة أنّ شعبنا الفلسطيني ماضٍ في المقاومة في كل مكان بعد توسيع نطاقها، وموحدٌ تحت لوائها، ومجمِعٌ على أهدافها العادلة حتى التحرير والعودة المظفرة.

وعبرت عن فخرها بأبناء شعبنا الأبطال الذين يوقدون لهيب الثورة في وجه الاحتلال، والويل كل الويل للمحتل الغاصب، بعدما أعلن شعبنا النفير والغضب، دفاعًا عن أبنائه وحماية لأرضه ونصرة لمقدساته".



















المصدر / فلسطين أون لاين