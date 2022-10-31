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الاحتلال يُقرُّ بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

31 أكتوبر 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس إيداع مخطط لبناء 135 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "معالوت الدفنا" بالشيخ جراح في القدس المحتلة.

وواصلت أمس، بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية زراعة "القبور الوهمية" في أراضي سلوان وأراضي الأوقاف الإسلامية "السلودحا" جنوب المسجد الأقصى - قرب القصور الأموية مباشرة.

وقالت اللجنة المحلية في قرارها أمس،:" إنّ المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 متر مربع".

ووفق الخطة سيتم هدم مبنًى قائم مُكون من 5 طوابق يضمُّ 26 وحدة، وبدلًا من ذلك إنشاء مبنًى جديد مكون من 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية وكنيس يهودي وموقف سيارات تحت الأرض لاستخدام سكان المبنى والتجارة ومسار يتصل بنظام الممرات الموجود في الحي ويتصل بالسكك الحديدية الخفيفة.

من جانبه، قال رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون، :"نعمل في جميع أنحاء المدينة من أجل زيادة الوحدات الاستيطانية في المدينة، من خلال البناء الجديد ومن خلال الترويج لمشاريع التجديد الاستيطانية لجميع القطاعات الدينية والعلمانية، والتي تتيح لنا (مشاريع التجديد) الاستفادة من موارد الأرض بطريقة يسمح بالجدوى الاقتصادية إلى جانب الرفاهية للمستوطنين".

يُذكر أنّ مستوطنة "معالوت دفنا" من المستوطنات غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة، وأُقيمت على أراضٍ مصادرة عام 1968 بنحو 389 دونمًا وأُقيم فيها خلال السنوات العشر الأولى 1184 وحدة استيطانية، يحدُّها مستوطنة" شموئيل هانوي" من الغرب وتلة الذخيرة – الشيخ جراح من الشرق ومستوطنة "رامات إشكول" من الشمال مستوطنة "أرزي هبيرا" من الجنوب. المصدر : وكالات

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#استيطان #وحدات استيطانية #الشيخ جراح #الاحتلال الإسرائيلي

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