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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

31 أكتوبر 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد "الأقصى المبارك، بحماية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #عشرات المستوطنين

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