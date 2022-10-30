خاطر: حصار الخليل سياسي ولن يثني الشعب عن احتضان المقاومة

أكدت الكاتبة لمى خاطر على أن إغلاق جميع مداخل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية "هي سياسة عبثية من الاحتلال، ولن تثني الفلسطينيين عن احتضان المقاومة".

وقالت خاطر في بيان صحفي مكتوب، اليوم الأحد: إن "هدف الاحتلال من الإغلاق ليس أمنيًا، لكنها سياسة العقاب الجماعي المعروفة صهيونيا".

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وأضافت: إن "سياسة الاحتلال تهدف لتصعيب الحياة على سكان كل منطقة يخرج منها مجاهد، بهدف دفعهم للضيق بالمقاومة والنفور منها، مشددة على أنها "سياسة عبثية".

وبيّنت أن الاحتلال أغلق جميع مداخل مدينة الخليل، والطرق المؤدية إلى بيت الشهيد البطل محمد الجعبري.

وأغلقت قوات الاحتلال معظم مداخل مدينة الخليل بالحواجز والسواتر الترابية صباح اليوم، وبينها مدخل رأس الجورة وطريق فرش الهوى وطريق بيت عينون وطريق الفحص جنوب الخليل.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، منزل الشهيد الفدائي محمد الجعبري في منطقة قيزون بالخليل، واعتقلت شقيقه نبيل وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

واندلعت صباح اليوم مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وسط إطلاق للرصاص الحي تجاه الشبان، كما امتدت المواجهات إلى عدة أحياء في المدينة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وحجارة وإشعال الإطارات.

وعمت الأراضي الفلسطينية الليلة الماضية احتفالات واسعة من المواطنين وخاصة في الخليل منذ لحظة إعلان اسم منفذ عملية إطلاق النار، الشاب الشهيد محمد كامل الجعبري (35عاما).

والشهيد الجعبري متزوج وأب لطفلين ويعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية في مدارس الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين