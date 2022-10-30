عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وينفّذون جولات استفزازية

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.



بدورها، واصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

شاهد| مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/0DcflbINqS — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 30, 2022

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

فيديو| المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/UA24wkZdM0 — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 30, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين