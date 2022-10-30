الاحتلال يفرض حصارًا على الخليل ويمنع الدخول والخروج منها

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، جميع مداخل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ومنعت الدخول أو الخروج منها، وهي: مدخل "راس الجورة" شمالا، و"فرش الهوى" غربا، و"بيت عنون" شرقا، و"طريق الفحص" جنوبا.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت طرقاً داخل البلدة القديمة، وهي تلك المؤدية إلى بيت منفذ عملية "كريات أربع" أمس، الشهيد محمد كمال الجعبري، كما أغلقت مدخل بلدة "بيت أمر" شمالاً.

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وفي السياق ذاته؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين من الخليل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، وهما محمد مروان الكركي من البلدة القديمة بمدينة الخليل، وحمزة يوسف عصام طرايرة من بلدة "بني نعيم".



ومساء أمس السبت؛ نفذ المعلم الفلسطيني محمد الجعبري عملية إطلاق نار، استهدفت مدخل مستوطنة "كريات أربع" شرقي الخليل، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.

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وأعلنت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، استشهاد منفذ العملية، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، موضحة أن المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجددًا تجاه الجنود الذين هرعوا إلى المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين