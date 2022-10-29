هدف ميسي الرائع يساهم في فوز صعب لباريس سان جيرمان

أنقذت عبقرية النجمين البرازيلي ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار فريقهما باريس سان جرمان من فخ ضيفه تروا وقاداه إلى الفوز 4-3 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل كل من ميسي ونيمار هدفا، الأول أدرك به التعادل 2-2 في الدقيقة 55، والثاني منح به التقدم (3-2) للمرة الأولى للفريق الباريسي في المباراة (62)، وصنع كل منهما هدفا حيث مرر الأرجنتيني كرة على طبق من ذهب للبرازيلي في الهدف الثاني، فيما هيأ نيمار كرة التعادل الأول للإسباني كارلوس سولير (24).

وأمن كيليان مبابي فوز باريس سان جرمان بتسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء اقتنصها سولير (77).

هدف خارق من ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان لكن هذه المرة التمريرة جاءت من راموس! 🤩🚀#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان #ميسي pic.twitter.com/PY3F7nXoR3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2022

وتخلف باريس سان جرمان مرتين عبر ماما بالديه من غينيا بيساو في الدقيقتين الثالثة و52، وقلص له الكرواتي أنتي بالافيرسا الفارق في الدقيقة 88.

وحافظ باريس سان جرمان على سجله خاليا من الخسارة في مختلف المسابقات هذا الموسم وحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري والحادي عشر معززا موقعه في الصدارة برصيد 35 نقطة معيدا الفارق إلى خمس نقاط عن مطارده المباشر لنس الفائز على ضيفه تولوز بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.

وكانت مواجهة اليوم بروفة لفريق العاصمة قبل زيارته ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو الأربعاء المقبل لمواجهة مضيفه يوفنتوس الإيطالي، سعيا منه لحسم صدارة المجموعة الثامنة التي يتقاسمها مع بنفيكا البرتغالي.

لكن رجال المدرب كريستوف غالتييه عانوا من بعض الأخطاء الدفاعية التي كلفتهم هدفين أمام فريق مغمور مني بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وفاجأ الضيوف النادي الباريسي الذي كان مرشحا للفوز بحصة كبيرة عطفا على اكتساحه ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي (7-2) الثلاثاء في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بهدف مبكر سجله بالديه اثر تمريرة من لاعب الوسط البرتغالي رونيس لوبيش.

ونزل سان جرمان بكل ثقله بحثا عن التعادل ونجح في مسعاه في الدقيقة 24 عندما مرر نيمار كرة داخل المنطقة إلى سولير فهيأها لنفسه وتابعها داخل المرمى الخالي.

وكثرت فرص سان جرمان بعد ذلك دون ترجمتها إلى أهداف.

وتابع حامل اللقب أفضليته في الشوط الثاني، لكنه تجرع نفس سيناريو الأول عندما نجح تروا في التقدم مجددا عبر بالديه عندما تلقى كرة عرضية من ويلسون أودوبير فهيأها لنفسه واستدار قبل أن يسددها بارتياح كبير على يسار مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما (52).

ونجح ميسي في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى للحارس غوتييه غايون (55)، رافعا رصيده إلى سبعة اهداف هذا الموسم.

ومنح نيمار التقدم للنادي الباريسي للمرة الاولى في المباراة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من ميسي داخل المنطقة سددها قوية بيمناه داخل المرمى (62).

وهو الهدف العاشر لنيمار هذا الموسم ففض شراكة المركز الثاني على لائحة الهدافين مع مهاجم ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد.

وحصل باريس سان جرمان على ركلة جزاء اثر عرقلة سولير داخل المنطقة من الحارس غايون فانبرى لها مبابي بنجاح (77) مسجلا هدفه الـ11 هذا الموسم معززا صدارته لائحة الهدافين.

وقلص تروا الفارق بضربة رأسية لبالافيرسا من مسافة قريبة اثر كرة "على الطاير" من رونو ريبار (88).

المصدر / وكالات