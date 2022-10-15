تعرف على صفقات برشلونة النارية في يناير

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن صفقات برشلونة الشتوية، التي يسعى النادي لإبرامها، مشيرة إلى أن الإدارة الرياضية للنادي وضعت بالفعل لائحة بأسماء اللاعبين الذين ترغب في جلبهم.

وتضم لائحة اللاعبين الذين تستهدفهم إدارة برشلونة كل من: لاعب تشيلسي الدولي الإيطالي جورجينيو ومدافع أتلتيك بلباو الإسباني إينيغو مارتينيز ولاعب ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو والظهير الأيسر لفالنسيا الإسباني خوسيه لويس غايا ومدافع إنتر ميلان السلوفيني ميلان سكرينيار ولاعب وسط تشيلسي نغولو كانتي ولاعب ليستر سيتي البلجيكي يوري تيليمانس.

وتنتهي عقود كل هؤلاء اللاعبين مع فرقهم صيف 2023 ولن يكون برشلونة الوحيد الذي ينافس لضمهم لكن إدارة الفريق تملك بعض الاتصالات السابقة مع عدة لاعبين مثل مارتينيز وغايا.

وشددت الصحيفة على أن الهدف الأكبر بالنسبة لخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يتمثل في إعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ينتهي عقده صيف 2023 مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر / وكالات