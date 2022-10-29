فعالية جماهيرية وطنية شرق غزة نصرةً ودعماً للضفة والقدس

نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي، عصر اليوم، فعالية وطنية جماهيرية في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، دعماً وإسناداً لأهلنا في القدس والضفة الغربية على طريق التحرير.

وشارك قيادات وطنية وإسلامية في الفعالية الوطنية، بحضور جماهيري ووطني.

وقال خالد البطش خلال كلمته ممثلاً عن فصائل العمل الوطني والإسلامي: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالشعب الفلسطيني في أي بقعة من أرض فلسطين.

وأضاف البطش: "شعبنا يقود ملحمة قوية في الضفة الغربية تشبه الملاحم التي خاضها المقاومون في غزة".

وأردف بالقول: "الاحتلال يحاول بكل السبل كسر المقاومة في الضفة الغربية"، داعياً شعبنا في الضفة لاحتضان المقاومة والمقاومين.





وشدّد على أهمية أن يتخذ المقاومون في الضفة الغربية مزيدًا من الوعي والصمود.

ومن جهته، قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: جرائم الاحتلال لن تقوّض إرادة وصمود شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة النضال والمقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان.

وأضاف خلف: "دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وشعبنا لديه قدرات هائلة من المخزون النضالي لمقارعة ومواجهة الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا".

وشدد على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، قائلاً: "الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد شعبنا تتصاعد يومياً وترافقها انتهاكات جسيمة تُجسد أبشع صور الاضطهاد والعنصرية الفاشية".

المصدر / فلسطين أون لاين