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مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون وسط الخليل

29 أكتوبر 2022 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون - أرشيف

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون في منطقة تل الرميدة وسط الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال اعتدوا بالضرب والشتائم على المزارعين والمتطوعين، أثناء قطفهم لثمار الزيتون في المنطقة المذكورة.

يُشار إلى أن مستوطني "بيت هداسا"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين وسط الخليل، حاولوا عدة مرات سرقة ثمار الزيتون، والاعتداء على المواطنين، وقاطفي الزيتون من المتطوعين، في محاولة تهدف الى ترحيل المواطنين عن أراضيهم، لصالح الاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مستوطنون #قاطفي الزيتون #الاستيطان

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