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خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة: 9972 مغادرًا و10377 وافدًا عبر حاجز بيت حانون

29 أكتوبر 2022 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23-28 أكتوبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أنّ إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9972 مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول 10377 وافدًا.

وأشارت إلى أنّ المغادرين توزّعوا إلى 9774 مواطنًا و111 أجنبيًّا، و41 من فلسطينيي الداخل، و157 من الأجانب الذين زاروا قطاع غزة مؤخرًا.

ولفتت هيئة المعابر إلى أنّ أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزّعت بين 10180 مواطنًا، و137 أجنبيًّا، و56 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقّى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُشار أنّ حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو مَنفذ حدودي يربط بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الهيئة العامة للمعابر #جاحز بيت حانون #وزارة الدخلية

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