فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

توثيق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين على يوتيوب

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

بسبب التغيير المناخي.. "صورة قاتمة" للبشرية

شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع ثمن الأزمات الاقتصادية وتنامي المنافسة

فوائد صحية مذهلة لجوز عين الجمل

روسيا: نؤكد رفضنا لبناء المستوطنات وترحيل الفلسطينيين والاعتقالات التعسفية

أكثر من ستة مليون شخص يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية الثلاثاء

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسيرة أزهار عساف

وينسلاند: الوضع في فلسطين متدهور ومزر

التشريعي: مرسوم عباس تشكيل مجلس أعلى للقضاء باطل دستوريًا وقانونيًا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

توثيق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين على يوتيوب

29 أكتوبر 2022 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أعلنت شبكة يوتيوب العملاقة في مجال الفيديو على الإنترنت أنها ستوثق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين بهدف الإضاءة على المقاطع المصورة الموثوقة في المجال الصحي، في إطار السعي لمكافحة المعلومات المضللة على هذا الصعيد.

ومن شأن التغيير أن يسمح للمستخدمين بالتعرف فوراً على المقاطع ذات النوعية الجيدة في المسائل الصحية، وفق ما أعلنت الخدمة التابعة لمجموعة "ألفابت" (شركة غوغل الأم).

وكتب المسؤول في يوتيوب غارث غراهام في رسالة على مدونة أن هذا الأمر من شأنه مساعدة المستخدمين على أن "يجدوا" محتويات مصنوعة من جانب أطباء وأخصائيين صحيين ناشطين على المنصة و"يتفاعلوا معها".

وسيكون مسار التوثيق الذي يشمل خصوصاً عمليات تحقق من الشهادات، متاحاً أيضاً أمام الأخصائيين في الصحة العقلية والمؤسسات العاملة في القطاع.

ومع جائحة كوفيد-19، شهدت صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية سيلاً من المعلومات الخاطئة أو المضللة بشأن الأمراض واللقاحات.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غوغل #توثيق #يوتيوب #الاطباء #غارث غراهام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة