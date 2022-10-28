ثلاثة انتصارات وتعادل مثير في افتتاح الجولة الثامنة بالدوري الغزي

غزة - وائل الحلبي

انطلقت عصر اليوم الجمعة منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري بدرجاتها الممتازة والأولى والثانية، شهدت تحقيق الفوز في أربعة مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة خامسة.

الدوري الممتاز

الهلال × خدمات النصيرات

نجا الهلال من الخسارة بتعادل مثير مع ضيفه خدمات النصيرات بهدفين لكل فريق، في مباراة جرت بينهما على ملعب فلسطين.

التعادل رفع رصيد الهلال عند 13 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع النصيرات رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

تقدم الهلال بهدف أول عبر محمد نعيم عبيد (28)، قبل يعدل عيد العكاوي للنصيرات في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء (55)، فيما تكفل علاء إسماعيل بقلب الطاولة وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90)، لكن محمد حسان حرم النصيرات من الفوز ومنح فريقه نقطة من الهدف القاتل في الدقيقة (90+3).

اتحاد خانيونس × شباب جباليا

قاد يوسف لولو فريقه اتحاد خانيونس لفوز مستحق على شباب جباليا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خانيونس.

البرتقالي رفع رصيده إلى 12 نقطة متقدما للمركز الرابع، وتراجع شباب جباليا للمركز السادس برصيد 11 نقطة.

يوسف لولو سجل هدف الفوز لاتحاد خانيونس في الدقيقة(61).

دوري الدرجة الأولى

خدمات الشاطىء × أهلي غزة

قلب أهلي غزة تأخره أمام الشاطئ إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

الفوز رفع رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز الأول مؤقتا، فيما تجمد رصيد الشاطئ عند 12 نقطة في المركز الرابع.

تقدم الشاطئ عن طريق محمد بركات (17)، وسجل للأهلي محمد إسليم (30) ومحمد شبير من ركلة جزاء (71)، وشهدت المباراة إهدار سليمان العبيد ركلة جزاء للشاطئ في الدقيقة (64).

خدمات البريج × نماء

وقلب نماء تأخره أمام مضيفه خدمات البريج إلى فوز بهدفين لهدف، التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

الفائز رفع رصيده إلى 11 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد البريج عند 12 نقطة في المركز الرابع.

تقدم البريج عن طريق بهاء الدعالسة (11)، وتمكن عاهد أبو مراحيل من تعديل النتيجة(76)، وعاد أبو مراحيل ليخطف هدف الفوز لنماء(90+1).

دوري الدرجة الثانية

خدمات المغازي × القادسية

استعاد خدمات المغازي صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية بفرع الوسطى والجنوب، بفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، وبقي القادسية في المركز التاسع والأخير برصيد نقطة وحيدة.