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تفاصيل حالة اللاعب بابلو ماري بعد طعنه بسكين في ميلانو

28 أكتوبر 2022 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
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تفاصيل حالة اللاعب بابلو ماري بعد طعنه بسكين في ميلانو

كشف نادي أرسنال الإنجليزي تفاصيل حالة لاعبه الإسباني بابلو ماري، المعار إلى فريق مونزا الإيطالي، عقب تعرضه لعملية طعن بسكين في أحد متاجر مدينة ميلانو.

وذكر موقع "سكاي سبورتس 23" الإيطالي، أنّ المدافع الإسباني كان يوجد في المركز التجاري، عندما اعتدى شخص كان مسلحاً بسكين، على عدد من الموجودين في المكان.

وأشارت بعض التقارير إلى وفاة أحد المصابين، ووقوع عديد الإصابات الخطيرة.

وكتب أرسنال على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أفكارنا مع بابلو ماري والضحايا الآخرين لحادث اليوم المروع في إيطاليا. لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا بأنه في المستشفى ولم يصَب بأذى خطير".

وأفادت القناة الإيطالية، بأنّ المدافع نقل إلى المستشفى رفقة بقية المصابين، ولكنه لم يكن فاقداً للوعي عندما جرى نقله، ما قد يعني أنّ إصابته قد لا تمثل خطراً كبيراً على حياته في انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة من تطورات بخصوص وضعه الصحي.

ويبلغ ماري 29 عاماً، وهو على ملك نادي أرسنال الإنكليزي، الذي أعاره في آخر موسمين إلى أندية إيطالية، حيث لعب الموسم الماضي لفريق أودينيزي، وفي هذا الموسم أعاره إلى مونزا.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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