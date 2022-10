تفاصيل حالة اللاعب بابلو ماري بعد طعنه بسكين في ميلانو

كشف نادي أرسنال الإنجليزي تفاصيل حالة لاعبه الإسباني بابلو ماري، المعار إلى فريق مونزا الإيطالي، عقب تعرضه لعملية طعن بسكين في أحد متاجر مدينة ميلانو.

وذكر موقع "سكاي سبورتس 23" الإيطالي، أنّ المدافع الإسباني كان يوجد في المركز التجاري، عندما اعتدى شخص كان مسلحاً بسكين، على عدد من الموجودين في المكان.

وأشارت بعض التقارير إلى وفاة أحد المصابين، ووقوع عديد الإصابات الخطيرة.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.