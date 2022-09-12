سبب تأجيل مباراة أرسنال وأيندهوفن في الدوري الأوروبي

تأجلت مباراة أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي وضيفه أيندهوفن الهولندي، المقررة الخميس المقبل، ضمن دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بسبب نقص في موارد الشرطة في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية الأسبوع الماضي.

وتنخرط شرطة العاصمة لندن في عملية كبيرة هذا الأسبوع حتى الجنازة الوطنية الإثنين 19 الجاري.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في بيان الثلاثاء "تأجلت مباراة يوروبا ليغ بين أرسنال وأيندهوفن التي كانت مقررة الخميس 15 أيلول/سبتمبر، وسيُحدّد موعد جديد لها في الوقت المناسب".

أضاف "هذا بسبب القيود الشديدة لموارد الشرطة ومسائل تنظيمية متعلقة بالأحداث الجارية المتعلقة بالحداد الوطني على جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وتأجلت كل مباريات كرة القدم في إنكلترا واسكتلندا نهاية الأسبوع الماضي، بعد وفاة الملكة الخميس عن 96 عاماً.

ويحوم شك حول زيارة أرسنال إلى برنتفورد الأحد ضمن الدوري، نظراً لنقص موارد الشرطة.

وباستثناء فترة التوقف الدولي المقبلة، يخوض فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا مباراة في منتصف كل أسبوع، قبل توقف المنافسات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، إفساحاً بالمجال أمام مونديال قطر 2022.

ومن المقرر انتهاء دور المجموعات في المسابقات الأوروبية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مع إجراء قرعة الأدوار الإقصائية في السابع منه.

المصدر / وكالات