صفقات جديدة لنادي برشلونة بعد الخروج المهين من دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى إدارة نادي برشلونة لتدعيم فريق كرة القدم بصفقتين في شهر يناير المقبل، من أجل تحسين جودة العناصر في مركزين بالتحديد.

وكان الفريق الكتالوني قد فشل في الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن خسر أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، ومع فوز إنتر على فيكتوريا بلزن.

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن مجلس إدارة برشلونة قد أعطى الضوء الأخضر للمدير الرياضي والمدرب تشافي للتعاقد مع صفقتين لتدعيم صفوف النادي في شهر يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة ينوي الحصول على متوسط ميدان جديد لتعويض سيرجيو بوسكيتس، ومن المرجح أن يكون هذا اللاعب هو نجم وولفرهامبتون روبين نيفيز، فيما سيتم تدعيم مركز الظهير الأيمن، لأن تشافي غير سعيد بما يقدمه هيكتور بيليرن، كما أن اللاعب الإسباني كثير الإصابات.

جدير بالذكر أن برشلونة قد تعاقد في الصيف الماضي مع 8 صفقات جدد بجانب تجديد عقود بعض الأسماء الهامة في الفريق، وفي حال إتمام تلك الصفقتين سيصل البلوغرانا إلى 10 تدعيمات جديدة هذا الموسم.

المصدر / وكالات