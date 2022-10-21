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برشلونة يعزز مكانته في وصافة الدوري الإسباني

21 أكتوبر 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى نفض غبار خسارته في الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد، واستعادة سكة الانتصارات بثنائية في الفوز على ضيفه فياريال 3-صفر الخميس، في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي ثنائيته في الدقيقتين 31 و35، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وأضاف أنسو فاتي الهدف الثالث (38).

وهو الفوز الأول لبرشلونة بعد تعادل مخيب أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي (3-3) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخسارة قاسية أمام مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في الكلاسيكو (1-3)، وهو الفوز الثامن له في الليغا.

وعزز برشلونة موقعه في المركز الثاني معيدا الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين النادي الملكي، قبل استضافته أتلتيك بلباو الأحد في المرحلة الحادية عشرة، ورحلته الحاسمة إلى ميونخ لمواجهة بايرن الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#برشلونة #رياضة

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