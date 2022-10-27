فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناشط يدعو إلى تشكيل لجان شعبية لمواجهة الاحتلال والمستوطنين بالضفة

أبو واصل: فلسطينيو الداخل يساندون الضفة ومقاومتها بكل الوسائل المتاحة

لليوم الـ17.. مواصلة حصار نابلس يشدد الخناق على أهلها

انخفاض يطال سعر صرف الدولار أمام الشيقل

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

إعلام الاحتلال: "عرين الأسود" فكرة وادّعاء تفكيكها ليس صادقًا

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين شمال قطاع غزة وتستولي على مركبهم

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا والحرارة أقل من معدلها السنوي

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بدعوى قمع الاحتجاجات

البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% في 2023

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ناشط يدعو إلى تشكيل لجان شعبية لمواجهة الاحتلال والمستوطنين بالضفة

27 أكتوبر 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

دعا الناشط في المقاومة الشعبية، مجدي حمايل، إلى تشكيل لجان شعبية في مدينة نابلس، من أجل حماية المواطنين من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومواجهة سرقة الأراضي.

وأكد حمايل في حديثه لـ"فلسطين"، أن الفترة الأخيرة شهدت تغولًا كبيرًا من سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في نابلس ومدن الضفة الغربية.

ويقول حمايل: "المستوطنين والاحتلال نفذوا جرائم كبيرة في المدن الفلسطينية بالضفة، وهناك نموذج جاهز وثبت نجاحه بالضفة الغربية لهجوم المستوطنين، وهو نموذج الإرباك الليلي والنهاري والذي تم الاستفادة فيه من تجربة غزة لدى أهالي بلدة بيتا بنابلس".

ويضيف: "نجح أهالي بيتا على مدار عام كامل، من وقف قرار حكومي لدولة الاحتلال لإقامة بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح، بسبب هبة أهالي بلدة بيتا ومنعهم قيام تلك المستوطنات وإفشالها".

وشدد على ضرورة تعميم نموذج بيتا وإنشاء اللجان الشعبية والوحدات التي عملت في مواجهة المستوطنين على جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة لصد هجوم المستوطنين، وحماية المنازل والأراضي والممتلكات منهم.

وأكد ضرورة محاربة الاستيطان بالضفة الغربية، ورفض وجود أي بؤر تابعة للمستوطنين من خلال هبات شعبية، وحماية المواطنين من المستوطنين.

وبين أن حكومة الاحتلال كانت تتخوف من نقل نموذج بيتا إلى باقي مدن الضفة الغربية المحتلة، وتنفيذ الإرباك الليلي.

ويذكر أن اللجان الشعبية يجب مشاركة الكل الفلسطيني فيها، لمنع تنفيذ جرائم الاحتلال.

 

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المستوطنين #مقاومة شعبية #لجان شعبية #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #مجدي حمايل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة