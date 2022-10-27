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إعلام الاحتلال: "عرين الأسود" فكرة وادّعاء تفكيكها ليس صادقًا

27 أكتوبر 2022 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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قال الصحفي الإسرائيلي عاموس هرئيل، إن مجموعة "عرين الأسود" نجحت في تسويق نفسها كظاهرة جديدة ومحبوبة.

وذكرهرئيل خلال مقال له عبر صحيفة هآرتس العبرية، أنه وعلى الرغم من قلة عدد أعضاء عرين الأسود نسبياً، فإن أيّ ادعاء بشأن تفكيكها في الوقت القريب لن يكون صادقاً، لأنه لا توجد هنا هيكلية تنظيمية أو هرمية واضحة، وبالتالي من الصعب حصرها في ناشط معين يُقتل أو يُعتقل.

وتابع أن، "عرين الأسود هي بالأساس فكرة، أكثر مما هي بنية تنظيم، ومن الصعب وقف امتدادها، وإن حقيقة تأييدها الجارف في الشارع الفلسطيني، تؤكد أن ما نراه هو ظاهرة جدية، شعبية وهي متصاعدة، ولن تُقمع بسهولة في الوقت القريب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عرين الأسود

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