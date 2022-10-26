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رسمياً: برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا قبل مباراة بايرن

26 أكتوبر 2022 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
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إنتر تأهل على حساب برشلونة

خرج برشلونة الإسباني رسمياً من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الباب الصغير قبل بداية مباراته مع بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.

وفاز إنتر ميلان الإيطالي في اللقاء المبكر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة ليضمن التأهل كثاني المجموعة خلف بايرن ميونيخ.

وتفوق إنتر بنتيجة 4-0 على ضيفه التشيكي المتواضع فكتوريا بلزن، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، موسعاً الفارق بينه وبين برشلونة إلى 6 نقاط.

ولن يستطيع برشلونة التأهل، حتى لو انتصر على بايرن ميونيخ وبلزن في اللقائين المتبقيين، لأنه في أحسن الأحوال، سيصل إلى 10 نقاط، متساويا مع الإنتر، لكن المواجهات المباشرة تصب لمصلحة النادي الإيطالي.

وبخسارة بلزن التشيكي، ضمن برشلونة مقعدا في بطولة اليوروبا ليغ، التي يتأهل لها أصحاب المركز الثالث من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

المصدر / فلسطين أونلاين
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