دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ والمعلق

يهتم عشاق كرة القدم بمعرفة موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والتي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الكتالوني على وجه الخصوص.

وسيكون برشلونة أمام مهمة مستحيلة تتمثل بالإبقاء على أمله بالتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف بايرن ميونيخ مساء الأربعاء ضمن المجموعة الثالثة.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

وفي حال نجح إنتر الإيطالي في التغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي صاحب القاع من دون نقاط في مباراة تقام في وقت مبكر، سيجد برشلونة نفسه خارج المسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليًا حتى قبل أن يلعب أمام العملاق البافاري.

وتلوح أمام "نيراتزوري" فرصة التأهل أيضًا في حال تعادله وعدم تحقيق برشلونة نتيجة أفضل، إذ تميل الكفة للنادي الإيطالي من أفضلية المواجهتين عقب عودته بتعادل ثمين من ملعب "كامب نو" 3-3 في المرحلة الماضية، بعد الفوز في عقر داره 1-صفر (المرحلة الثالثة).

ومن المُقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، وهو نفس توقيت فلسطين.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية حقوق البث الفضائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في جميع بلدان الشرق الأوسط والوطن العربي.

ومن المُقرر أن تُبث مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-23، عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق حسن العيدروس.

المصدر / وكالات