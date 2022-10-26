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بالفيديو بطريقة همجية.. مخابرات السلطة تختطف أسيرًا محررًا برام الله

26 أكتوبر 2022 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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مشهد من لحظة اختطاف الأمن الوقائي للأسير المحرر برام الله

وثقت عدسات الكاميرا، اليوم الأربعاء، اختطاف عناصر جهاز المخابرات التابع للسلطة في رام الله، أسيرا محررا من مكان عمله في بلدة نعلين غرب المدينة.

ووفق المقطع المسجل، دخل عناصر من جهاز المخابرات بلباس مدني، على محل تجاري "سوبر ماركت" يعمل فيه الأسير المحرر أحمد سرور، ومن ثم تم سحبه للخارج.

وأقتاد العناصر الأسير المحرر سرور بطريقة همجية، حيث تم سحله، على الأرض، لمسافة طويلة حتى إيصاله للسيارة الخاصة بعملية الاختطاف.

وتمارس سلطة رام الله، سياسة الاعتقال السياسي، وتلاحق النشطاء والأسرى المحررين، ممن تعارض توجهاتهم وممارستهم الاتفاقات الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم النداءات الوطنية المستمرة من قبل الفصائل والقادة والمؤسسات الحقوقية والشخصيات الأكاديمية لوقف سياسة السلطة إلا أنها تضرب بذلك عرض الحائط.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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