فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة "أقذر رجال العالم" عن عمر 94 عاماً

سبب انسحاب الوحدات من الدوري الأردني

لايبزيغ يهزم ريال مدريد ويقترب من التأهل ودورتموند يخطف التأهل

لا تتردد واحذفها الآن! غوغل تحظر 16 تطبيقا شهيراً لأندرويد

إيلون ماسك يبلغ البنوك المقرضة نيته إنجاز شراء تويتر

لا تضع الشوكولاتة في البراد وتناولها قبل الغداء

البنك الدولي يبدي استعداده لدعم لبنان بـ 300 و500 مليون دولار

بايدن: روسيا سترتكب خطأ جسيما حال استخدامها أسلحة نووية بأوكرانيا

يوم الأربعاء غُرّة شهر ربيع الآخر

هرتسوغ والوسيط الأمريكي يبحثان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مدرب مؤقت لفريق المجمع الإسلامي

26 أكتوبر 2022 . الساعة 01:43 بتوقيت القدس
...
فريق المجمع الإسلامي
غزة / مؤمن الكحلوت:

يقود الكابتن محمد شتيوي تدريبات فريق نادي المجمع الإسلامي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب السابق هاني المدهون.


وقاد شتيوي الفريق في مباراته أمام خدمات البريج في الجولة السابقة، وتعادل فيها سلبياً، حيث يتروى المجلس في التعاقد مع مدرب جديد.


وختم شتيوي مسيرته في الملاعب مع نادي المجمع الإسلامي، وعمل مدرباً مساعداً مع المدهون، ويمتلك شهادة تدريب "b".


ويتجه المجلس للتعاقد مع الكابتن محمد السويركي، الذي استقال من منصبه مدرباً عاماً لاتحاد الشجاعية، حيث سبق له وأن قاد الفريق في الموسم قبل الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية.


ويُعاني فريق المجمع الإسلامي من نتائج متواضعة الموسم الحالي على عكس المواسم السابقة، جعلته في المركز العاشر برصيد 5 نقاط فقط، حيث حقق الفريق انتصار واحد فقط، وتلقى 4 خسائر كأكثر الفرق خسارة مع فريق الأمل، وتعادل في مباراتين.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المجمع الإسلامي #شتيوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة