مدرب مؤقت لفريق المجمع الإسلامي

غزة / مؤمن الكحلوت:

يقود الكابتن محمد شتيوي تدريبات فريق نادي المجمع الإسلامي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب السابق هاني المدهون.



وقاد شتيوي الفريق في مباراته أمام خدمات البريج في الجولة السابقة، وتعادل فيها سلبياً، حيث يتروى المجلس في التعاقد مع مدرب جديد.



وختم شتيوي مسيرته في الملاعب مع نادي المجمع الإسلامي، وعمل مدرباً مساعداً مع المدهون، ويمتلك شهادة تدريب "b".



ويتجه المجلس للتعاقد مع الكابتن محمد السويركي، الذي استقال من منصبه مدرباً عاماً لاتحاد الشجاعية، حيث سبق له وأن قاد الفريق في الموسم قبل الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية.



ويُعاني فريق المجمع الإسلامي من نتائج متواضعة الموسم الحالي على عكس المواسم السابقة، جعلته في المركز العاشر برصيد 5 نقاط فقط، حيث حقق الفريق انتصار واحد فقط، وتلقى 4 خسائر كأكثر الفرق خسارة مع فريق الأمل، وتعادل في مباراتين.