البنك الدولي يبدي استعداده لدعم لبنان بـ 300 و500 مليون دولار

أبدي البنك الدولي الثلاثاء، استعداده لدعم الشعب والحكومة اللبنانية بقيمة تتراوح بين 300 و500 مليون دولار لتمويل التغطية الاجتماعية ومشاريع تتعلق بالغذاء والزراعة المستدامة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن "البنك الدولي، في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان مستعد لتقديم تمويل مهم للشعب اللبناني تتراوح قيمته بين 300 و500 مليون دولار أمريكي، يخصص لموضوع التغطية الاجتماعية خصوصا مع ازدياد نسبة الفقر، ولمشاريع أخرى تتعلق باستدامة الغذاء والزراعة المستدامة".

وحول تمويل البنك الدولي لخطة استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن، أوضح بلحاج أن "هناك إصلاحات مهمة يجب على الدولة اللبنانية اتخاذها، ونحن نسير مع الحكومة في هذه الاصلاحات وعندما تصل إلى مستوى من التمكن فنحن مستعدون للدعم".

وأضاف أن "الإصلاحات ما تزال بعيدة اليوم، ومنها مسألة التدقيق في حسابات (مؤسسة كهرباء لبنان) الرسمية وتشكيل (الهيئة الناظمة للكهرباء) وتصحيح الأسعار وهذه كلها غير موجودة".

وقال "الاصلاحات يمكنها أن تفتح الباب للبنك الدولي أو لشركاء آخرين في دعم أكثر لقطاع الكهرباء في لبنان".

وكان لبنان قد وقع "اتفاقا مبدئيا" على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 أبريل الماضي على برنامج إصلاح اقتصادي، يمهد لحصول بيروت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج بوضح ما يجب على لبنان فعله في السنوات المقبلة بهدف إعادة بناء الاقتصاد.

وتعهد لبنان بموجب الاتفاق بعدد من الالتزامات بينها اقرار التشريعات المناسبة بشأن "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) وإصلاح القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي.

ومنذ العام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادّة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق وشح في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى، فضلا عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 82 في المائة.

المصدر / وكالات