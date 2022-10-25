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الناشطة "حمد": دماء الشهداء تشعل جذوة المقاومة بالضفة

25 أكتوبر 2022 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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قالت الناشطة سمر حمد إن دماء الشهداء تشعل أفواج الشبان والمقاومين ليمضوا في ركب الخالدين نحو الحرية والتحرير.

وأضافت حمد أن "الشهداء اصطفاهم الله، ليرتقوا من وهن الأرض وطينها إلى سمو السماء وربها".

وشددت على أن شعبنا سينتصر بإذن الله، وسيندحر الاحتلال البغيض عن أرضنا.

وأردفت: "ما يهمك يا شعبنا يا شعب الأبطال، الشهداء في عليين، والخزي والعار والهزيمة للاحتلال".

واعتبرت أن "الاضراب هو مقاومة لحالة التطبيع واللامبالاة التي يريد الاحتلال استمرارها، وهو تضامن واحتضان للشعب الفلسطيني مع المقاومين والشهداء".

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.

وخرجت مسيرات تضامن مع نابلس بمناطق متفرقة بالضفة، شهدتها جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم، كما عم الإضراب الشامل معظم المحافظات.

وزفت حركة حماس شهداء نابلس ورام الله، وأكدت أن الاشتباكات المسلحة والملحمة البطولية التي خاضها الشهداء الأبطال برفقة رجال المقاومة البواسل في نابلس والبلدة القديمة، تعكس مجدّداً عزم شعبنا على الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، ووضع حدّ لتغوّل الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وشددت على أن هذه الاشتباكات تبعث برسالة القوَّة والتحدّي من جبل النار وعرين الأسود إلى الاحتلال أنَّه لا استسلام أمام إجرامك، ولا أمان لك على أرضنا، وأنَّ مقاومتنا ماضية بكل عزيمة في الرَّد والثأر لدماء الشهداء، وأنّ لهيب الثورة والمقاومة سيتواصل بقوّة حتى زوال الاحتلال.

ودعت أبطال شعبنا وثوّارنا إلى الثأر لدماء الشهداء ومواصلة النفير لردع الاحتلال، ونصب الكمائن وتذخير السلاح واستهداف الاحتلال والتربص له في المناطق كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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