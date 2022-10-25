أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في "نفحة"

توجّه، اليوم الثلاثاء، 52 مواطنًا من ذوي الأسرى من قطاع غزة، إلى زيارة ثمانية وعشرين من أبنائهم في سجن "نفحة" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، نقلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة: "توجه صباح اليوم 52 من أهالي المعتقلين لزيارة 28 معتقلاً في سجن نفحة"، عبر حاجز بيت حانون (إيريز) شمال القطاع".

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وأضافت اللجنة: "أنّه قد تم استئناف برنامج الزيارات للضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، يوم أمس الإثنين واليوم الثلاثاء لأهالي قطاع غزة".

وأكدت، على أنّها تبقى في "حوار" مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف الزيارات إلى سجن "رامون".

المصدر / فلسطين أون لاين