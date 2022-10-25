"حماس" تزفّ شهداء الضفة وتؤكّد: لهيب الثورة سيتواصل بقوّة

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير الشعب الفلسطيني، شهداء نابلس ورام الله الذين ارتقوا بنيران الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية، وهم: حمدي محمد صبري شرف (35 عامًا)، حمدي صبيح رمزي قيم (30 عامًا)، وديع صبيح الحوح (31 عامًا)، علي خالد عمر عنتر (26 عامًا)، مشعل زاهي أحمد بغدادي (27 عامًا)، قصي محمود التميمي (20 عامًا).

وأكدت الحركة في بيان صحفي مكتوب، اليوم الثلاثاء، أنّ "الاشتباكات المسلحة والملحمة البطولية التي خاضها الشهداء الأبطال برفقة رجال المقاومة البواسل في نابلس والبلدة القديمة، تعكس مجدّداً عزم شعبنا على الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، ووضع حدّ لتغوّل الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

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وقالت: إن "هذه الاشتباكات تبعث برسالة القوَّة والتحدّي من جبل النار وعرين الأسود إلى الاحتلال أنَّه لا استسلام أمام إجرامك، ولا أمان لك على أرضنا، وإنَّ مقاومتنا ماضية بكل عزيمة في الرَّد والثأر لدماء الشهداء، وأنّ لهيب الثورة والمقاومة سيتواصل بقوّة حتى زوال الاحتلال".

وبعثت الحركة بالتحية إلى نابلس ورجالها الأبطال الذين مرَّغوا منظومة أمن الاحتلال في تراب جبل النار، داعيةً أبطال شعبنا وثوّارنا إلى الثأر لدماء الشهداء ومواصلة النفير لردع الاحتلال، ونصب الكمائن وتذخير السلاح واستهداف الاحتلال والتربص له في المناطق كافة.

وناشدت الشعب الفلسطيني في نابلس وباقي مدن الضفة وقراها ومخيماتها لزيادة التضامن مع هذه الملحمة البطولية، وحماية المقاومين وشبابنا الثائرين.

المصدر / فلسطين أون لاين