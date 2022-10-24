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"طهران" تعتقل 10 عملاء للموساد يراقبون "المخابرات الإيرانية"

24 أكتوبر 2022 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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القوات الإيرانية - أرشيف

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، اعتقالها 10 عملاء للموساد الإسرائيلي على أراضيها.

ووفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية؛ فقد جاء في لائحة الاتهام أن "الخلية كانت تستهدف مراقبة قوات المخابرات الناشطة في مجال محاربة النظام الصهيوني في أذربيجان الغربية".

وأوضحت الوكالة أن "الخلية نشطت في مقاطعات طهران وهرمزجان وأذربيجان الغربية، وكان لها اتصالات فيديو مباشرة مع ضباط الموساد".

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وذكرت أن "أفراد الخلية أضرموا النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية، وتلقوا مبالغ نقدية عن طريق التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد".

وأكدت إن "الخلية حاولت القضاء على قوى الأمن والاستخبارات التابعة للجمهورية الإسلامية واغتيالهم، لكن لحسن الحظ لم تنجح".

وكان جهاز الأمن الإيراني، أعلن مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، عن تفكيكه خلية تجسس في محافظة مازندران شمال البلاد، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

بدورها، أوضحت دائرة الأمن بمحافظة مازندران، في بيان صحفي، إنه "تم ضبط 12 عنصراً من جماعة أتباع الطائفة البهائية المنحرفة، واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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